Dopo 15 anni, Bisio e Siani tornano a interpretare i protagonisti di

Una delle saghe cinematografiche italiane più amate degli ultimi anni sta per tornare sul grande schermo. Dopo il successo straordinario dei primi due capitoli, “Bentornati al Sud” si prepara a conquistare nuovamente il pubblico italiano con le avventure di Alberto Colombo e Mattia Volpe. Il ritorno di una saga di successo. La conferma ufficiale è arrivata direttamente da Giampaolo Letta, amministratore delegato di Medusa Film, durante l’edizione serale del Tg5. Dopo mesi di indiscrezioni, ora sappiamo per certo che Claudio Bisio e Alessandro Siani torneranno a vestire i panni dei protagonisti che hanno fatto ridere milioni di italiani. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Bentornati al Sud: Bisio e Siani tornano dopo 15 anni

Dopo 16 anni, Bisio e Siani tornano a Castellabate per le riprese di

Alessandro Siani e Claudio Bisio riprendono il loro percorso cinematografico con il nuovo film

«Siamo felicissimi di poter tornare a vestire i panni di questi personaggi che hanno significato tanto per noi. » Claudio Bisio e Alessandro Siani non nascondono l’entusiasmo per il loro ritorno sul set di "Bentornati al Sud". Il cinema italiano si prepara infatti a o - facebook.com facebook

