Beni confiscati alla mafia | verrà attivato un info-point nell' Agrigentino

Verrà aperto un nuovo info-point nell'Agrigentino dedicato ai beni confiscati alla mafia. Si tratta di tre villette, due appartamenti, una masseria e un fondo agricolo che saranno restituiti alla comunità. La Fondazione con il Sud ha scelto sette progetti di valorizzazione, finanziati con fondi provenienti dal regolamento sui beni confiscati approvato nel 2025. La decisione mira a recuperare e riutilizzare i beni sottratti alle organizzazioni criminali per scopi sociali e produttivi.

Diventeranno presidi di legalità e di inclusione sociale e lavorativa per persone con fragilità. Attraverso i singoli interventi, verranno attivati 54 tirocini e garantiti 32 inserimenti lavorativi Tre villette, due appartamenti, una masseria e un fondo agricolo: sono i beni sottratti alla mafia al Sud che verranno restituiti alla collettività attraverso 7 progetti di valorizzazione selezionati dalla Fondazione con il Sud grazie al nuovo regolamento sui beni confiscati promosso nel 2025. Una modalità erogativa "a sportello" rivolta a enti di terzo settore per valorizzare i beni con iniziative di natura sociale, culturale ed economica sostenibili nel tempo.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

La Direzione investigativa antimafia ha confiscato beni per 1,2 milioni di euro a un imprenditore di Enna, ritenuto contiguo a Cosa Nostra e coinvolto in attività criminali come estorsione, truffa e associazione mafiosa.

