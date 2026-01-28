Benevento elicottero si schianta nel campo dell?Aeroclub | morto un imprenditore

Questa mattina si torna a parlare della tragedia di ieri pomeriggio a Benevento. Un elicottero ultraleggero si è schiantato nel campo dell’Aeroclub di contrada Olivola, causando la morte di un imprenditore che si trovava a bordo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma non hanno potuto fare nulla per salvare il pilota. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire.

Tragedia nel pomeriggio di ieri alla periferia di Benevento, dove un elicottero ultraleggero è precipitato all’interno del campo di volo dell’Aeroclub, in contrada Olivola, a circa cinque chilometri dal capoluogo sannita. Il bilancio è drammatico: una persona ha perso la vita e un’altra versa in condizioni gravissime, tra la vita e la morte, ricoverata nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Pio di Benevento. Il velivolo, un elicottero ultraleggero modello Robinson, era decollato con a bordo due persone. Per cause ancora in corso di accertamento, durante le fasi di volo, con ogni probabilità in prossimità dell’atterraggio, il mezzo ha improvvisamente perso quota, schiantandosi all’interno dell’area aeroportuale e prendendo fuoco a circa 500 metri dagli hangar. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Benevento, elicottero si schianta nel campo dell?Aeroclub: morto un imprenditore Approfondimenti su Benevento Aeroclub Benevento, precipitato elicottero ultraleggero in zona Olivola: morto imprenditore Pasquale Esposito, pilota "ferito gravemente", ipotesi guasto In seguito a un incidente in zona Olivola, un elicottero ultraleggero si è schiantato, causando la morte dell’imprenditore Pasquale Esposito. Russia, elicottero si schianta nel Daghestan: il luogo dell'incidente La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Benevento Aeroclub Argomenti discussi: Restano gravi le condizioni dell'uomo aggredito a Benevento. Benevento, elicottero si schianta nel campo dell’Aeroclub: morto un imprenditoreTragedia nel pomeriggio di ieri alla periferia di Benevento, dove un elicottero ultraleggero è precipitato all’interno del campo di volo dell’Aeroclub, in contrada Olivola, ... ilmattino.it Benevento, precipita elicottero ultraleggero: un morto e un ferito in gravi condizioniTragico schianto in contrada Olivola a Benevento presso l'Aeroclub Gabireli di Benevento. Un elicottero ultraleggero si è ... msn.com Precipita elicottero ultraleggero: un morto e un ferito in gravi condizioni a Benevento - facebook.com facebook Un elicottero ultraleggero è precipitato questo pomeriggio in contrada Olivola, nella zona del campo di aviazione di Benevento: a bordo c'erano due persone, una è morta e l'altra è stata ricoverata in ospedale in condizioni molto gravi. Non si conoscono anc x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.