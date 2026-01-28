Benedetta Parodi racconta il legame speciale con le figlie | Per me sono ormai quasi delle amiche ho potuto allentare quel rigore da mamma

Benedetta Parodi parla del rapporto con le sue figlie e rivela di aver alleggerito il suo ruolo di madre. La conduttrice dice che ora sono quasi amiche e che il legame è più sereno e spontaneo. Lo ha raccontato ai follower su Instagram, rispondendo alle domande che le hanno fatto.

Benedetta Parodi sottolinea come il suo ruolo oggi sia cambiato, pur restando saldo nei principi: «Ormai sono delle donne e quindi, pur essendo sempre una guida, perché è quello che devo essere, e pur cercando di mantenere un minimo di autorità, direi che ormai siamo veramente tre buone amiche». Sereno anche il rapporto con il terzogenito Diego, 16 anni, avuto anche lui dal marito Fabio Caressa, 58 anni, sposato nel 1999. Nonostante l’età delicata, l’adolescenza sembra scorrere senza scosse e senza conflitti. «Sono fortunata perché i miei figli sono stati sempre molto educati e mai troppo ribelli», ribadisce la conduttrice. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

