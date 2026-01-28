Belluno Alghero Taranto e Roma | l' Italia in vetrina con il Triathlon Experience
Triathlon: nove lettere che uniscono il Paese, accendono la passione. Nella sala giunta del Coni, alla presenza del ministro del Turismo Daniela Santanchè, è andato in scena oggi un evento destinato a lasciare il segno. Il progetto “Triathlon Experience”, presentato dalla Federazione Italiana Triathlon, porterà l'Italia al centro del grande movimento internazionale della disciplina, valorizzando il territorio da Nord a Sud con ricadute positive sul turismo sportivo sostenibile. Lungo l’arco dell’anno, secondo il programma illustrato stamattina dal segretario generale della Fitri Valerio Toniolo, saranno quattro gli eventi di livello mondiale che esalteranno le eccellenze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche italiane, dalle città d’arte alle coste, dalla montagna alle aree interne.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su Triathlon Experience
Neonata di 5 giorni in fin di vita trasportata da Alghero a Roma con un volo dell’Aeronautica Militare
Una neonata di appena cinque giorni, in condizioni critiche, è stata trasportata d’urgenza dall’aeroporto di Alghero a Roma a bordo di un velivolo dell’Aeronautica Militare, garantendo un intervento immediato e fondamentale per la sua vita.
Milano-Cortina, Mattarella ad atleti: sarà vetrina, tutta Italia con voi
Ultime notizie su Triathlon Experience
Argomenti discussi: Triathlon Experience, sport e turismo nei territori italiani.
Siena Sport Experience: sport, cultura e territorio Dal 28 febbraio all’8 marzo, Siena si anima con Siena Sport Experience, il calendario di eventi che accompagnerà la città verso la Strade Bianche, trasformando il centro storico in uno spazio dedica facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.