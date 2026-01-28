Beccato con 21 kg di cocaina arrestato

La Polizia Stradale di Caserta e Napoli ha arrestato un uomo trovato con 21 chili di cocaina. L’arresto è avvenuto durante un’operazione di routine, ma gli agenti hanno subito capito che si trattava di un caso più serio. Il sospetto si è opposto all’arresto, cercando di resistere, ma gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a sequestrare la droga. Le indagini sono ancora in corso, ma il protagonista di questa vicenda si trova ora in cella.

Personale della Polizia Stradale di Caserta e di Napoli ha tratto in arresto – sebbene nella fase embrionale delle indagini preliminari – un soggetto per i delitti di resistenza a P.U. e possesso ai fini dello spaccio di 21 kg di sostanza stupefacente del tipo "cocaina", suddivisi in 19 panetti. Gli Agenti della Polizia Stradale di Caserta Nord, nel tratto autostradale dell'A1 ricadente nel comune di Caianello, durante un ordinario controllo di vigilanza stradale, intimavano l'Alt ad un'autovettura Smart. Alla vista della Pattuglia, il conducente del veicolo rallentava bruscamente la marcia per evitare il controllo.

