Questa mattina è andata in onda l’ultima puntata di Beautiful, la soap americana che da più di 25 anni tiene incollati milioni di spettatori italiani. Chi si è perso la diretta può rivederla in streaming, dove è già disponibile la replica. La puntata ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso, tra colpi di scena e emozioni forti.

Oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera americana Beautiful, che con i suoi episodi allieta da oltre 25 anni il pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio. Ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Beautiful in streaming del 21 Gennaio, in modo da poter rivivere le nuove trame pensate dalla coppia composta da Bradley Bell insieme a Michael Minnins, che tanto successo stanno riscuotendo nel nostro Paese (e non solo). Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Beautiful del 28 Gennaio. La replica dell’ultima puntata di Beautiful è possibile vederla in TV e in streaming on demand. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Beautiful, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

The Artistc Biker Vertical! Solving Watercolor Frog Problems

Ultime notizie su Beautiful Soap

Argomenti discussi: Sei bellissima! Ecco com'è la nuova serie FX The Beauty su Disney+ – Notizie; Ecco come i gioielli rubati al Louvre sono riemersi all’alta moda di Parigi; Lavorare in editoria oggi? Ecco le competenze richieste: Creatività, visione d’insieme e…; Minneapolis non si piega, ecco come la città sta resistendo all'ICE.

Beautiful anticipazioni: Luna è figlia di Bill? Nulla è come sembraChi è davvero il padre di Luna? Ecco le anticipazioni di Beautiful per le prossime puntate in onda in Italia ... ultimenotizieflash.com

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope prega Taylor di dare una possibilità a Deacon ma Steffy è già in difesaNelle puntate americane di Beautiful, Hope e Steffy stanno agendo - come sempre - in due direzioni opposte. La Logan vorrebbe che Taylor desse una possibilità a Deacon mentre Steffy dice NO e ha già m ... msn.com

Bé io direi di sì! Penso davvero che i matrimoni instabili, gli annullamenti facilissimi e i voltafaccia così tanto repentini, siano il sale di The Bold and The Beautiful. " In Italia, i fan di Beautiful stanno per vedere Sheila e Deacon scambiarsi le promesse nuziali e, - facebook.com facebook