Basta spaccio in stazione Ancona con più poliziotti sono diminuiti i reati

Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli in stazione e a Piazza Rosselli, riducendo i reati legati allo spaccio. Con più poliziotti in servizio, gli agenti hanno messo sotto stretta sorveglianza le aree più critiche. Ora, anche di notte, gli interventi sono più frequenti e mirati. La presenza costante degli agenti ha portato a un calo delle attività illecite e ha reso più sicuro il passaggio di cittadini e pendolari.

Piazza Rosselli e stazione ferroviaria di Ancona sono sorvegliati speciali della città. Nel terminal presidiato dalla Polfer e dai tassisti che di giorno come di notte fanno la spola con i vari quartieri di Ancona, non è raro incontrare persone di ogni tipo, specie nell’orario notturno. ANche balordi. D’altra parte la zona confina con il Piano San Lazzaro, quartiere ripetutamente insignito del titolo di sorvegliato speciale anche dal questore Capocasa. Se in quella zona spaccio e altri reati sono quasi all’ordine del giorno, non c’è da stupirsi che anche lo scalo dorico ne faccia le spese. D’altra parte, con lo scopo di migliorare la capacità di intervento e coordinamento, proprio nella stazione di Ancona a maggio 2025 è stata inaugurata la nuova sede del compartimento di polizia ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Basta spaccio in stazione. Ancona, con più poliziotti sono diminuiti i reati Approfondimenti su Ancona Stazione No, con il codice di Salvini gli incidenti non sono diminuiti. Ecco le strade più pericolose di Roma Le strade di Roma restano tra le più pericolose d’Italia, nonostante le recenti modifiche al codice della strada introdotte dal ministro Salvini. A Napoli reati in calo del 4.55%: nel 2025 diminuiti omicidi, furti, rapine ed estorsioni Nel corso dei primi 11 mesi del 2025, Napoli registra una diminuzione del 4,55% dei reati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Ancona Stazione Argomenti discussi: Basta spaccio in stazione. Ancona, con più poliziotti sono diminuiti i reati; Spaccio alla stazione, un arresto; A Chivasso e a Ivrea gli spacciatori sono i padroni delle stazioni ferroviarie; Spaccio in stazione a San Donato Milanese, arrestata una 19enne: droga e contanti tra i pendolari. Spaccio in pieno giorno tra Corso Milano e la stazione: preso un giovane pusherIl controllo chiarisce subito il quadro: uno dei due viene trovato in possesso di hashish, l’altro con denaro contante. mbnews.it Quando il divieto non basta e la violenza continua scatta l’arresto. Tre provvedimenti in 24 oreContinua l’impegno dei Carabinieri nel proteggere e difendere le vittime di violenza: quattro misure cautelari nelle ultime 24 ore. leccenews24.it Basta processi mediatici e ambiguità ideologiche. Chi combatte spaccio e criminalità va tutelato, non delegittimato. La sicurezza dei cittadini passa dal rispetto per chi indossa una divisa. x.com Godetevi i gesti. Ah, gli ingredienti… Carni di qualità, freschissime, che conosciamo. Sale, pepe e vino che produciamo. E poi Poi basta. La salsiccia fresca, fatta come si deve. Ogni settimana così. La trovi allo spaccio. Via dei Furlani, 145 Gio/Ven 14:00 - - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.