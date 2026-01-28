Basket - Serie B femminile interregionale Pistolesi | Le Mura è la risposta che volevo

Dopo la vittoria contro Gino Landini Lerici, il Green Le Mura Spring si prende il secondo posto in classifica nella Serie B femminile interregionale di basket. Le pistolesi hanno battuto le avversarie e ora puntano a consolidare la posizione, con 26 punti, a soli quattro dalla capolista Firenze Academy. Il risultato dimostra la crescita della squadra e la determinazione di Pistolesi, che vede nelle Mura la risposta giusta per la stagione.

Una bella vittoria quella conquistata dal Green Le Mura Spring, contro Gino Landini Lerici. Vittoria che ha consolidato il secondo posto in classifica, con 26 punti, dietro alla capolista Firenze Academy che è in vetta con 30. Le biancorosse stanno cercando di continuare il loro cammino per riuscire ad ottenere il miglior piazzamento in vista della griglia play-off. Il campionato, da qui alla fine, riserverà ancora tanti incontri e scontri diretti e coach Pistolesi sa benissimo il valore della posta in palio. Già domenica ci sarà un match molto insidioso, contro Bagalier FeBa Civitanova, un roster che si trova in una posizione di classifica, pronto a centrare anche lui un piazzamento nei play-off.

