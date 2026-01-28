Basket MoBa fa suo il derby di ritorno Terzo stop per l’Ottica Amidei

La squadra di Modena si prende il derby di ritorno contro l’Ottica Amidei. MoBa vince con un buon ritmo e si aggiudica il match, mentre l’Ottica Amidei subisce il terzo ko consecutivo. La partita è stata combattuta, ma alla fine i modenesi sono riusciti a portare a casa la vittoria. Guardasoni M. ha chiuso con 20 punti, Ilari ne ha segnati 14 e Riccò 12, contribuendo alla vittoria della squadra di casa.

Serie C: il derby di ritorno sorride a Modena Basket (Guardasoni M. 20, Ilari 14, Riccò 12, Guardasoni L. 9), che prevale in maniera netta 75-51 sulla Roadhouse Vignola. Match indirizzato dai padroni di casa sin dalla prima frazione: Mo.ba, infatti, doppia i giallo-neri sul 26-13, con il gap che viene ulteriormente incrementato alla pausa lunga (46-25). Nel secondo tempo, i ragazzi di coach Stachezzini dettano i ritmi, con Vignola che soccombe contro la maggiore solidità ed esperienza dei locali, guidati dai 20 punti di Guardasoni M. Divisione Regionale 1: terzo stop filato per la Ottica Amidei Castelfranco (Roncarati 21, Espa 14, Francia 10, Calzini 9), che esce sconfitta 69-65 dal campo del Basket Voltone.

