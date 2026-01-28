Basket femminile Schio sconfitta a Praga Decisiva l’ultima giornata per restare in Eurolega

Il basket femminile italiano si prepara alla sfida decisiva. Il Famila Schio ha perso in trasferta contro l’USK Praga, 78-66, e ora tutto si decide nell’ultima giornata. La squadra veneta deve battere in casa le francesi del Bourges per sperare di restare in corsa in Eurolega. Jessica Shepard ha comunque dato il massimo, sfiorando la doppia doppia con 20 punti e 9 rimbalzi, ma non è bastato. Ora il futuro europeo del team dipende dalla prossima partita.

Si deciderà tutto all'ultima giornata il destino europeo del Famila Schio. La squadra veneta è stata sconfitta in trasferta dall'USK Praga con il punteggio di 78-66 e adesso dovrà vincere per forza la prossima in casa contro le francesi del Bourges per continuare l'avventura in Eurolega con la qualificazione al play-in Non è bastata al Famila una super prestazione da parte di Jessica Shepard, che ha sfiorato la doppia doppia con 20 punti e 9 rimbalzi. Ottima anche la prova da parte di Costanza Verona, che ha concluso con 15 punti. Praga, invece, trascinato dai 19 punti di Bridge Carleton e dai 15 di Valeriane Ayayi.

