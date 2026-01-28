Basket Achille Polonara potrebbe tornare in campo a metà marzo!

Achille Polonara potrebbe tornare in campo a metà marzo. Dopo settimane di incertezza, il giocatore ha annunciato che potrebbe riprendere gli allenamenti e tornare a giocare per il suo team entro pochi giorni. La notizia dà una boccata d’ossigeno alla stagione difficile del basket italiano.

Il basket italiano, che sta vivendo una stagione travagliata per i destini del suo massimo campionato, potrebbe trovare un momento di incredibile positività fra qualche settimana: Achille Polonara infatti potrebbe tornare in campo a metà marzo, come rivelato da lui stesso. Il giocatore, classe 1991, che ha superato prima un tumore ai testicoli e ora sta uscendo dalla battaglia con la leucemia, oggi è sotto contratto con Sassari. In un’intervista con le Iene ha affermato: “ Avrò un’operazione il 20 febbraio al cuore, quindi dopo un mese punto a tornare in campo. Sono qui per vincere, quindi tutto quello di cui ha bisogno la squadra sono pronto a farla. 🔗 Leggi su Oasport.it

