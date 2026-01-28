Bari conta i suoi senza dimora | 400 volontari in strada per mappare la fragilità

Questa sera a Bari sono scesi in strada 400 volontari per mappare le persone senza tetto. Dalle sette di sera fino a mezzanotte, hanno percorso le strade della città, divisi in piccoli gruppi, per capire quanti vivono in condizioni di fragilità e dove si trovano. È un'operazione lunga e complessa, ma necessaria per aiutare chi si trova in difficoltà.

Anche nel capoluogo la rilevazione promossa da Istat che coinvolge le 14 città metropolitane italiane. "Un fenomeno sempre più esteso e sfaccettato" Dalle sette di sera fino a mezzanotte hanno battuto le strade di Bari palmo a palmo, suddivisi in piccoli gruppi. Sono gli oltre 400 volontari che lunedì scorso hanno partecipato alla prima fase della rilevazione promossa da Istat per mappare la realtà delle persone senza dimora nelle 14 città metropolitane italiane. 'Tutti contano', è il messaggio scelto per l'indagine voluta dall'Istituto nazionale di statistica con fio.PSD (Federazione italiana organismi per le persone senza dimora) e condotta in collaborazione con enti locali, università, servizi sociali e volontari.🔗 Leggi su Baritoday.it Approfondimenti su Bari Senza Dimora Bari, oltre 16.400 pasti alle persone senza dimora nel 2025 grazie a JTI Italia e Fondazione Progetto Arca Parte a Napoli la rilevazione delle persone senza dimora: si cercano volontari Inizia a Napoli la Rilevazione Nazionale delle Persone Senza Dimora, prevista per il 26, 28 e 29 gennaio 2026. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Bari Senza Dimora Argomenti discussi: Anche Bari tra le 14 aree metropolitane impegnate nella conta degli invisibili: i volontari di InConTra in prima linea; Bari-Palermo, le info sui biglietti. Via alla prevendita domani; Verso Cesena-Bari: il dato sui tifosi biancorossi che saranno presenti. Empoli-Bari 5-0, le pagelle: Yepes MVP, Pellegri determinante. Vicari tradisce i suoiFulignati 6.5 - Spettatore non pagante. Lovato 6.5 - Prestazione da leader, oltre che da capitano. Guarino 7 - Difensore eccellente e goleador spietato sotto porta. Obaretin 6.5 - Annulla ... tuttomercatoweb.com Telesveva. . SERIE B | Il gigante e il bambino: Moncini e Rao, il Bari (ri)trova i gol che contano #bari #sport - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.