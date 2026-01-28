Bari arrestato 48enne dopo aver staccato presidi salvavita a madre malata di tumore allettata a casa accusa di tentato omicidio – VIDEO
Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Bari dopo aver staccato i presidi salvavita della madre malata di tumore. L’infermiera del servizio domiciliare ha chiamato subito i carabinieri, dopo aver trovato tubi e sondini scollegati nell’abitazione. La donna, allettata e in condizioni critiche, rischiava la vita. Gli agenti sono intervenuti e hanno arrestato il figlio, accusato di tentato omicidio. La vicenda ha scioccato la comunità locale.
A lanciare l’allarme è stata un’infermiera del servizio di assistenza domiciliare che, giunta nell’abitazione per le cure quotidiane, si è accorta che tubi e sondini erano stati scollegati Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Bari con l’accusa di tentato omicidio dopo aver staccato i presid. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
