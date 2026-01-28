Bari arrestato 48enne dopo aver staccato presidi salvavita a madre malata di tumore allettata a casa accusa di tentato omicidio – VIDEO

Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Bari dopo aver staccato i presidi salvavita della madre malata di tumore. L’infermiera del servizio domiciliare ha chiamato subito i carabinieri, dopo aver trovato tubi e sondini scollegati nell’abitazione. La donna, allettata e in condizioni critiche, rischiava la vita. Gli agenti sono intervenuti e hanno arrestato il figlio, accusato di tentato omicidio. La vicenda ha scioccato la comunità locale.

A lanciare l’allarme è stata un’infermiera del servizio di assistenza domiciliare che, giunta nell’abitazione per le cure quotidiane, si è accorta che tubi e sondini erano stati scollegati Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Bari con l’accusa di tentato omicidio dopo aver staccato i presid. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bari, arrestato 48enne dopo aver staccato presidi salvavita a madre malata di tumore allettata a casa, accusa di tentato omicidio – VIDEO Approfondimenti su Bari Madre Bari, stacca i dispositivi di terapia della madre malata terminale: arrestato per tentato omicidio La polizia ha arrestato un uomo che ha staccato i dispositivi di terapia della madre malata terminale a Bari. Bari, stacca i macchinari alla madre malata: arrestato per tentato omicidio La polizia di Bari ha arrestato un uomo di 47 anni accusato di aver tentato di uccidere la madre malata. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Bari Madre Argomenti discussi: Sorpresi con 50 chili di hashish, tre arresti a Bitritto: sequestrati anche 80mila euro in contanti; Dai grossisti ai rivenditori, le rivelazioni sul business di droga tra Ginosa e Bologna: il pentito fa tremare la mala; Bari, stacca i dispositivi salvavita della madre malata per volontà di Dio: 48enne arrestato per tentato omicidio; Bari, il nuovo console generale della Georgia aggredito in pieno centro: fermato 40enne barese. Volevo rimettermi alla volontà di Dio: figlio arrestato dopo l’interruzione delle cure alla madreA Bari un uomo di 47 anni è agli arresti domiciliari per tentato omicidio: avrebbe interrotto i supporti vitali della madre malata. blogsicilia.it Bari, stacca gli apparecchi che tengono in vita la madre malata: arrestatoBari, 28 gennaio 2026 - Avrebbe staccato tutti gli ausili e le apparecchiature che tengono in vita l'anziana madre malata, che vive a casa allettata per una patologia oncologica, e per questo un uomo ... quotidiano.net Avrebbe staccato tutti gli ausili e le apparecchiature che tengono in vita l'anziana madre, che vive a casa allettata per una patologia oncologica: un 48enne è stato arrestato a Bari con l'accusa di tentato omicidio. Al personale sanitario che poi ha soccorso la d x.com La Stampa. . Avrebbe staccato tutti gli ausili e le apparecchiature che tengono in vita l'anziana madre, che vive a casa allettata per una patologia oncologica: un 48enne è stato arrestato a Bari con l'accusa di tentato omicidio. Al personale sanitario che poi ha s - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.