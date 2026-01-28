Bambino investito da un' auto mentre attraversa con la mamma per andare a scuola

Un bambino di otto anni è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada con la mamma, a pochi passi da casa. La centrale operativa ha ricevuto la chiamata poco prima delle otto di stamattina. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori, ma le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravi. La polizia ha avviato le indagini per capire come sia successo l’incidente. La mamma è stata ascoltata dagli agenti e si trova sotto shock. La strada rimane chiusa al traffico mentre si cerca di chiarire la dinamica.

Camminavano vicini sotto la pioggia, sulle strisce pedonali, quando il mezzo è piombato sul piccolo. Il conducente si è fermato e ha chiamato i soccorsi Un bambino di otto anni è stato travolto da un'auto mentre, con la mamma, stava attraversando la strada. È successo oggi, 28 gennaio, a Milano poco prima dell'inizio della scuola. Il conducente dell'auto, subito dopo l'impatto, si è fermato e ha chiamato i soccorritori. Il bimbo è stato medicato e portato in ospedale. L'incidente è avvenuto in via Gallarate, all'altezza di via Torrazza, poco dopo le 7.30, come riportato dall'Agenzia regionale di emergenza urgenza.

