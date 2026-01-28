Una donna di 35 anni è finita in manette dopo un episodio choc avvenuto a Fullerton, in California. Un video condiviso sui social mostra il momento in cui il suo bambino di 19 mesi cade dall’auto in corsa in un incrocio trafficato. La madre ferma il veicolo in fretta, scende e prende il bambino dall’asfalto, prima di risalire in auto e ripartire senza preoccuparsi troppo della scena. Le immagini hanno suscitato scalpore e ora la donna dovrà rispondere di grave negligenza.

Immagini choc da Fullerton, in California. Una mamma di 35 anni è stata arrestata dopo un video circolato sui social: nella clip un bambino, poi identificato come un piccolo di 19 mesi, cade fuori da un’auto in corsa nel bel mezzo di un incrocio, il suv inchioda, rischiando anche un incidente, poi una donna scende velocemente, recupera il bambino, e sale a bordo per ripartire. Il dipartimento di polizia, venuto a conoscenza del video, ha rintracciato il veicolo grazie anche a un testimone oculare: gli agenti hanno avviato un indagine che li ha portati a una residenza nella città di La Habra. Qui hanno trovato il suv, il bambino e la donna coinvolta: il piccolo di 19 mesi aveva lesioni compatibili con la caduta ed è stato trasportato in ospedale mentre la donna è stata identificata come la mamma del bambino, una 35nne che è stata arrestata e incriminata per il reato di abuso su minori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bambino di un anno cade dall’auto in corsa, la madre inchioda, lo “raccoglie” dall’asfalto e riparte: arrestata – Video

Un episodio avvenuto in California ha visto un neonato di 19 mesi cadere dall'auto durante una frenata.

