Bagnoli secondo blitz di protesta in tre giorni | bloccati ancora i tir per i lavori alla colmata

I camion dei lavori alla colmata di Bagnoli sono stati ancora una volta bloccati, a soli tre giorni dal primo intervento. I manifestanti sono scesi in strada per chiedere attenzione alle loro ragioni. La situazione resta calda, con i tir fermi e le strade intasate. La polizia ha cercato di gestire la protesta, ma ancora non si sono trovate soluzioni definitive.

Tempo di lettura: < 1 minuto Per la seconda volta in tre giorni, sono stati bloccati i tir per i lavori a Bagnoli. Un blocco stradale di due ore si è registrato dalle 5 alle 7 di mattina. A metterlo in atto, per protesta, residenti e attivisti della "Rete No America's Cup'. Il blitz tra via Diocleziano e via Enea. Come due giorni fa, i manifestanti hanno bloccato i camion per il cantiere della colmata. Ma hanno consentito il transito alle vetture di chi si recava al lavoro. " Si fermino i lavori un attimo e – sottolineano gli attivisti – si discuta con tutto il territorio non solo con poche associazioni, la partecipazione si fa prima che il quartiere venga invaso di camion".

