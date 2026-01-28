Bagheria quel passaggio a livello che sta giù per troppo tempo e crea disagi alla circolazione

Da settimane, i cittadini di Bagheria devono affrontare lunghe attese al passaggio a livello che collega la città alla Statale. Quando il treno passa, il passaggio rimane chiuso anche diversi minuti, creando disagi alla circolazione e rallentando il traffico. La situazione si ripete più volte al giorno, e molti residenti chiedono una soluzione rapida.

Ormai i cittadini di Bagheria devono attendere molti minuti, che possono superare la decina in orario di punta, lo sblocco del passaggio a livello che immette in città dalla Statale. Con ripercussioni notevoli sul traffico. A quando una revisione della tempistica?.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Un incidente si è verificato in Italia quando un treno ha travolto un veicolo al passaggio a livello.

Oggi, 16 gennaio, si sono verificati disagi sulla linea ferroviaria adriatica tra Monopoli e Fasano a causa di un veicolo danneggiato al passaggio a livello.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

