Baggio l’addio alla madre nel Duomo di Caldogno | il gesto che commuove

Nel Duomo di Caldogno, decine di persone si sono radunate per l’ultimo saluto a Matilde Reginato, madre di Roberto Baggio. Tra le navate piene e un silenzio carico di emozione, i presenti hanno assistito a un momento semplice ma intenso: il calciatore e la famiglia si sono stretti in un abbraccio durante il funerale, un gesto che ha commosso chi era presente. La chiesa si è riempita di lacrime e ricordi, mentre il silenzio è stato rotto solo dal pianto di chi ha perso una madre.

Nel Duomo di Caldogno, tra navate gremite e un silenzio interrotto solo dai singhiozzi, si è consumato l’ultimo saluto a Matilde Reginato, madre di Roberto Baggio. La donna è morta il 24 gennaio 2026, a 88 anni. Nel paese vicentino che ha dato i natali al campione, la partecipazione al funerale ha superato ogni previsione: tanti fedeli, amici e conoscenti si sono ritrovati in chiesa, e per molti non è stato facile trovare posto. Funerali di Matilde Reginato: Duomo di Caldogno pieno. La cerimonia si è svolta questa mattina nel Duomo di Caldogno, piccolo comune della provincia di Vicenza profondamente legato alla famiglia Baggio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Baggio, l’addio alla madre nel Duomo di Caldogno: il gesto che commuove Approfondimenti su Baggio Reginato Baggio, il dramma al funerale della madre: il gesto straziante Nel Duomo di Caldogno si è svolto il funerale di Matilde Reginato, madre di Roberto Baggio. Roberto Baggio in lutto, morta la madre Matilde: l’addio in un post sui social Roberto Baggio ha annunciato la perdita della madre, Matilde, attraverso un post su Instagram. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Baggio Reginato Argomenti discussi: Roberto Baggio e l'addio alla mamma, un amore così forte da scuotere l'Universo; Roberto Baggio in lutto, morta la madre Matilde: l’addio in un post sui social; Roberto Baggio e il commosso addio alla mamma; Roberto Baggio in lutto, è morta la mamma Matilde: l’addio commosso dell’ex calciatore. Baggio, l’addio alla madre nel Duomo di Caldogno: il gesto che commuoveNel Duomo di Caldogno, tra navate gremite e un silenzio interrotto solo dai singhiozzi, si è consumato l’ultimo saluto a Matilde Reginato, madre di Roberto ... thesocialpost.it Roberto Baggio e l'addio alla mamma Matilde: «Il tuo amore mi ha dato la forza di scuotere l'universo. Il mio debito di gratitudine verso te e papà non finirà con questa vita»Il campione ha pubblicato sui social una foto insieme alla madre Matilde per annunciarne la scomparsa. Tantissimi i messaggi d'affetto e sostegno per l'ex calciatore ... vanityfair.it Roberto Baggio dice addio alla mamma Matilde «Cara Mamma, il tuo Amore mi ha dato la forza di scuotere l’Universo. Il mio debito di gratitudine verso te e Papà non finirà con questa vita!». Con questo messaggio semplice e potentissimo, Roberto Bagg - facebook.com facebook Roberto Baggio e il commosso addio alla mamma x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.