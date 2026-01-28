Baggio l’addio alla madre nel Duomo di Caldogno | il gesto che commuove

Nel Duomo di Caldogno, decine di persone si sono radunate per l’ultimo saluto a Matilde Reginato, madre di Roberto Baggio. Tra le navate piene e un silenzio carico di emozione, i presenti hanno assistito a un momento semplice ma intenso: il calciatore e la famiglia si sono stretti in un abbraccio durante il funerale, un gesto che ha commosso chi era presente. La chiesa si è riempita di lacrime e ricordi, mentre il silenzio è stato rotto solo dal pianto di chi ha perso una madre.

Nel Duomo di Caldogno, tra navate gremite e un silenzio interrotto solo dai singhiozzi, si è consumato l’ultimo saluto a Matilde Reginato, madre di Roberto Baggio. La donna è morta il 24 gennaio 2026, a 88 anni. Nel paese vicentino che ha dato i natali al campione, la partecipazione al funerale ha superato ogni previsione: tanti fedeli, amici e conoscenti si sono ritrovati in chiesa, e per molti non è stato facile trovare posto. Funerali di Matilde Reginato: Duomo di Caldogno pieno. La cerimonia si è svolta questa mattina nel Duomo di Caldogno, piccolo comune della provincia di Vicenza profondamente legato alla famiglia Baggio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

