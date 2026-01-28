Avviso pubblico per associazioni di via Consorzi e Reti di Imprese nei quartieri Centro Storico e Oltretorrente

Il Comune di Parma ha aperto un avviso pubblico rivolto alle associazioni di zona, ai consorzi e alle reti di imprese che operano nei quartieri Centro Storico e Oltretorrente. Chi ha intenzione di partecipare ha tempo fino al 31 marzo 2026 per presentare le proposte di intervento per la rigenerazione urbana. L’obiettivo è coinvolgere le realtà locali e migliorare gli spazi pubblici e le infrastrutture in queste zone della città.

C’è tempo fino al 31 marzo 2026 per partecipare all’Avviso Pubblico dedicato alla rigenerazione urbana nei quartieri Centro Storico e Oltretorrente, promosso dal Comune di Parma. L’iniziativa sostiene progetti capaci di migliorare l’attrattività commerciale e qualificare lo spazio pubblico, con interventi mirati alla qualità urbana, alla sostenibilità e all’innovazione. Il bando è rivolto alleAssociazioni di via, ai Consorzi e alle Reti di imprese attive nei settori del commercio di vicinato, della somministrazione di alimenti e bevande, delle attività artigianali e dei servizi. Le proposte possono riguardare, tra gli altri, l’inserimento di nuovo arredo urbano, l’illuminazione artistica e funzionale, soluzioni per il comfort acustico dei dehors, interventi di incremento del verde e sostenibilità ambientale, progetti di innovazione e digitalizzazione delle vie, iniziative di risparmio energetico e attività di animazione e marketing urbano collegate agli interventi fisici.🔗 Leggi su Parmatoday.it

È stato pubblicato un avviso pubblico per progetti di rigenerazione urbana nei quartieri Centro Storico e Oltretorrente, con l'obiettivo di valorizzare gli spazi pubblici e potenziare l'attrattività commerciale.

È stato pubblicato un Avviso Pubblico rivolto alla presentazione di progetti di rigenerazione urbana nei quartieri del Centro Storico e dell'Oltretorrente.

