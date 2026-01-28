Avevamo fatto tutti gli esami non ho parole per descrivere come mi sento adesso e quanto sia difficile per me | la frustrazione di Musetti

Lorenzo Musetti si sfoga dopo l’inaspettato infortunio. Il tennista italiano spiega di aver fatto tutti gli esami prima dell’inizio della stagione, senza trovare nulla di anomalo. Nonostante ciò, si è ritrovato comunque fuori gioco, lasciandolo senza parole e amareggiato. La frustrazione è evidente, e ora si aspetta di capire come procedere con il recupero.

L’infortunio era inaspettato, almeno per Lorenzo Musetti: “Abbiamo fatto tutti gli esami e i test prima di iniziare la stagione per vedere e cercare di prevenire questo tipo di infortuni, e poi dicono che non è venuto fuori nulla, quindi onestamente non ho parole per descrivere come mi sento adesso e quanto sia difficile per me questo infortunio in questo momento”. Parla così il tennista azzurro, in conferenza stampa dopo il ritiro nel match dei quarti di finale delle Australian Open contro Novak Djokovic. Per gli italiani collegati alle 5.45 del mattino – colpa del fuso orario australiano – a sperare un possibile derby italiano tra Sinner e il carrarese, l’infortunio alla coscia di inizio del secondo set è stato uno shock. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lorenzo Musetti ha dovuto interrompere la partita agli Australian Open.

