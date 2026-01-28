Avellino due promozioni in Questura | avanzano Ingenito e Sullo

In Questura ad Avellino due ufficiali sono stati promossi. Ingenito e Sullo avanzano di grado, portando avanti con impegno il loro lavoro quotidiano. La promozione arriva dopo anni di servizio, senza cerimonie e con molta dedizione.

Nuovi riconoscimenti ai vertici della Polizia di Stato in città: la Squadra Mobile e la Digos guidate da ufficiali appena promossi Ad Avellino le carriere maturano spesso lontano dai riflettori, scandite dal lavoro quotidiano più che dalle cerimonie. Questa volta, però, una decisione formale segna un passaggio significativo per due dirigenti della Polizia di Stato in servizio in città. Il Consiglio di Amministrazione per gli affari del personale, riunito nella giornata odierna, ha deliberato due promozioni che riguardano incarichi centrali nell’assetto operativo della Questura irpina. Aniello Ingenito, alla guida della Squadra Mobile, è stato promosso da vicequestore a Primo Dirigente.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Avellino Promozioni Avellino, la cerimonia di consegna delle onorificenze e delle promozioni ai militari dell'Arma dei Carabinieri Autismo, bambini in Questura: “AzioniAMO Talenti” ad Avellino Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Avellino Promozioni Argomenti discussi: Pronostici Serie C 2025 2026: guida, quote news giornata 14; Serie B 2025-2026, giornata 21: guida, antepost, quote e pronostici. Polizia, due dirigenti promossi: Ingenito sara’ Primo Dirigente, Sullo vicequestoreAVELLINO- Due prestigiose promozioni decretate per altrettanti dirigenti della Questura di Avellino al termine del Consiglio di Amministrazione per gli affari del personale della Polizia di Stato riun ... irpinianews.it Calciomercato Avellino, due portieri nel mirino se parte IannarilliCon Giovanni Daffara promosso a titolare, Antony Iannarilli può partire: al momento non ci sono richieste ufficiali per il portiere ... msn.com Ha diretto lo spareggio promozione tra l'Avellino e il Lanusei nel 2019 #Avellino - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.