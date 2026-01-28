Avellino celebra la Festa della Comunità in onore di San Ciro

Avellino si prepara a vivere giorni di festa e di fede con la tradizionale celebrazione in onore di San Ciro. La comunità parrocchiale si organizza per accogliere i fedeli e condividere momenti di preghiera e socialità. Sono in arrivo processioni, messe speciali e incontri tra i cittadini, tutti pronti a rendere omaggio al santo protettore.

La comunità parrocchiale di San Ciro ad Avellino si prepara a vivere giorni di intensa spiritualità e partecipazione in occasione della Festa della Comunità in onore di San Ciro.Le celebrazioni prenderanno il via con il Triduo di preparazione, in programma dal 28 al 30 gennaio, momento di.

