Autostrade | raffica di cantieri fino a fine marzo il calendario

Autostrade annuncia una serie di cantieri attivi fino alla fine di marzo in Liguria. Per chi viaggia sulla rete autostradale, si tratta di un periodo di disagi, con restringimenti e scambi di carreggiata che dureranno ancora alcune settimane. La società ha pubblicato il calendario dettagliato, così come il programma delle opere previste per i prossimi mesi, per informare gli automobilisti e pianificare meglio i propri spostamenti.

Autostrade e cantieri, un binomio che in Liguria conosciamo bene. Per capire fino a quando dovremo fare i conti con quel restringimento, piuttosto con uno scambio di carreggiata, il sito di Autostrade pubblica il dettaglio analitico per la settimana corrente, mentre per i mesi successivi (fino al 30 aprile) i lavori sono pianificati in macro-fasi, poiché le chiusure notturne specifiche vengono confermate di settimana in settimana. Solo per fare un'esempio, sull'A12 passeranno solo pochi giorni da quando verrà tolto lo scambio di carreggiata tra Deiva e Sestri e attivata la riduzione di carreggiata tra Rapallo e Recco.

