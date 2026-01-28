Autostrada chiusa per una notte l' A26 tra Baveno e Arona

Questa notte l'autostrada A26 tra Baveno e Arona sarà chiusa per alcune ore. Autostrade per l'Italia ha deciso di bloccare il traffico per permettere il passaggio di trasporti eccezionali. La chiusura durerà tutta la notte e si ripeterà probabilmente in futuro per altre operazioni simili. I mezzi pesanti dovranno trovare percorsi alternativi o programmare in anticipo i loro spostamenti.

Traffico interrotto nel tratto in direzione Genova. Le informazioni utili Questa volta l'interruzione è stata disposta da Autostrade per l'Italia per consentire il transito di trasporti eccezionali. L'autostrada sarà quindi chiusa nel tratto tra Baveno e Arona, in direzione Genova, dalle 23,30 di sabato 31 gennaio alle 5 di domenica 1° febbraio. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Baveno, gli automobilisti in viaggio potranno percorrere la Statale del Sempione e rientrare in A26 al casello di Arona.

