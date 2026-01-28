Autoparco Il Faldo la denuncia dei sindacati | Diciotto disoccupati in più nell' indifferenza di tutti
I sindacati Fit-Cisl e Uiltrasporti Toscana denunciano che nella provincia di Livorno ci sono 18 persone in più senza lavoro. La situazione all’Autoparco Il Faldo si aggrava, ma nessuno sembra fare abbastanza per intervenire. Marino e Bardini parlano di “indifferenza totale” davanti a questa crescita della disoccupazione, che colpisce ancora di più chi cerca un’occupazione nel settore dei trasporti.
“Abbiamo 18 disoccupati in più nella provincia di Livorno, e nella totale indifferenza”. La denuncia arriva da Fit-Cisl e Uiltrasporti Toscana, tramite una nota a firma di Massimo Marino e Uliano Bardini. La vicenda in questione riguarda l'autoparco Il Faldo di Collesalvetti, dove i dipendenti.🔗 Leggi su Livornotoday.it
Approfondimenti su Il Faldo
