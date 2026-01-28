Autonomie scolastiche decisi gli accorpamenti degli istituti di Maranello e Fiorano

Dopo settimane di voci e riunioni, il governo ha deciso di accorpare gli istituti scolastici di Maranello e Fiorano. La decisione è arrivata dopo un lungo confronto tra politici, sindacati e dirigenti scolastici, che avevano sollevato diverse preoccupazioni. Ora le scuole dovranno adattarsi alla nuova organizzazione, che farà parte di un piano più ampio di risparmi sui costi dell'istruzione pubblica.

Le due realtà toccate dall'accorpamento sono gli istituti comprensivi dei due comuni pedemontani. Critica la Cisl Dopo giorni di speculazioni e di mobilitazione politica e sindacale, è finalmente arrivata la decisione sulla riduzione delle autonomie scolastiche, voluta nell'ambito di un intervento nazionale di spending review. Il provveditore regionale Bruno Di Palma, nelle vesti di commissario ad acta del Governo, ha deciso: scatteranno dal prossimo settembre, con la partenza dell'anno scolastico 20262027, i dimensionamenti in tutta la regione e quindi anche a Modena. Con il decreto protocollato nella tarda serata del 27 gennaio scorso, si stabilisce le scuole interessate saranno quelle di Fiorano Modenese e di Maranello.

