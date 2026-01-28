Auto in fiamme all’interno di un terreno il rogo minaccia anche la vegetazione

I vigili del fuoco sono intervenuti la notte scorsa a Ugento per spegnere un’auto in fiamme. Intorno alle 23, una Alfa Romeo 159 Station Wagon è stata avvolta dalle fiamme in un terreno alla periferia della città. Il rogo ha rischiato di estendersi anche alla vegetazione vicina, ma i pompieri sono riusciti a domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Restano da capire le cause che hanno scatenato il rogo.

Intervento dei vigili del fuoco, poco dopo le 23, alla periferia di Ugento. L'incendio ha interessato una Alfa Romeo 159 SW in uso a un 32enne. Sul posto anche i carabinieri UGENTO – Una squadra dei vigili del fuoco è dovuta intervenire poco dopo le 23 alla periferia di Ugento per spegnere le fiamme che avevano completamente avvolto una Alfa Romeo 159 Station Wagon. Il veicolo, di proprietà di un 57enne ma in uso al figlio 32enne, agricoltore, era parcheggiato all'interno di un terreno, tra via San Rocco e via San Giovanni Bosco. Il rogo ha quindi rischiato di propagarsi alla vegetazione circostante.

