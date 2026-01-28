Autista aggedito | Tua esprime solidarietà e ribadisce l’impegno per la sicurezza
La società di trasporto pubblico Tua di Avezzano si schiera dalla parte dell’autista aggredito lunedì scorso al terminal degli autobus. In una nota, l’azienda esprime solidarietà e ribadisce il suo impegno per garantire la sicurezza di lavoratori e utenti. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i dipendenti, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini sull’accaduto.
L'episodio è accaduto nel terminal degli autobus ad Avezzano, lunedì mattina presto e un uomo è stato tratto in arresto dalla polizia «Episodi come questo – dichiara Gabriele De Angelis – colpiscono persone che svolgono con responsabilità e professionalità un servizio essenziale per la collettività e non possono essere in alcun modo tollerati. L’accaduto conferma, tuttavia, come alcuni episodi si sviluppino in modo improvviso e imprevedibile, con dinamiche che possono degenerare rapidamente anche in contesti ordinari, rendendo particolarmente complesso prevenire ogni singola situazione di rischio.🔗 Leggi su Chietitoday.it
