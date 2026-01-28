Jannik Sinner raggiunge la semifinale dell’Australian Open. L’azzurro ha battuto Shelton in tre set, con i punteggi di 6-3, 6-4 e 6-5. Ora Sinner si prepara a sfidare il suo prossimo avversario in un match che promette battaglia.

L'azzurro supera lo statunitense dopo tre set con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-5 e strappa un biglietto per la semifinale dello Slam australiano Il numero due del mondo supera lo statunitense Ben Shelton in tre set con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-5 e vola in semifinale agli Australian Open. Nella prossima sfida incontrerà Novak Djokovic. Avvio contratto per Sinner che nei primi quattro punti non mette mai la prima (2 su 8 nel gioco). Sul 30-30 Shelton prende l’iniziativa e conquista una palla break, cancellata però da Jannik con una prima vincente, ritrovata nel momento chiave del game. Ai vantaggi l’azzurro gioca due buoni punti e mantiene il servizio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Australian Open, Sinner vola in semifinale: Shelton ko in tre set

Approfondimenti su Australian Open

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: Australian Open: Sinner vola ai quarti, Darderi si arrende in tre set; AUSTRALIAN OPEN: SINNER VOLA AI QUARTI; Australian Open, Sinner vola al secondo turno dopo il ritiro di Gaston; Sinner vince contro Darderi agli Australian Open e vola ai quarti: ecco quando e contro chi giocherà.

