Australian Open | Sinner-Shelton per la semifinale

Questa mattina, a Melbourne, Jannik Sinner scende in campo contro Ben Shelton nei quarti di finale degli Australian Open. Il tennista italiano punta alla vittoria per conquistare un posto in semifinale, dove potrebbe affrontare Novak Djokovic. Il match inizia alle 9 ora italiana, e il pubblico spera in una prestazione vincente di Sinner.

Dalle ore 9 orario italiano Jannik Sinner scende in campo sul campo centrale di Melbourne affrontando l'americano Ben Shelton per provare a strappare il pass per la semifinale di venerdì contro Novak Djokovic. Le indicazioni della vigilia sono molto positive, Jannik si è allenato bene ma l'avversario è uno dei più forti e talentuosi del circuito, dunque non si potrà permettere di abbassare la guardia. Ilgiornale.it segue l'evento in diretta con il meglio di ogni game e il punteggio in tempo reale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Questa mattina alla Rod Laver Arena si tiene l’ultimo quarto di finale degli Australian Open 2026.

Jannik Sinner si prepara a sfidare Shelton nei quarti degli Australian Open.

