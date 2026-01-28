La semifinale tutta italiana agli Australian Open si ferma prima di arrivare in fondo. Musetti si ritira nel secondo set contro Djokovic, lasciando Sinner da solo in corsa. La partita di Musetti si interrompe all’improvviso, mentre era avanti 2-0 nel secondo set, per un infortunio che non gli permette di continuare. Sinner, invece, non delude, ma il sogno di vedere due italiani in semifinale si spegne con un colpo di sfortuna per Musetti.

Tempo di lettura: 2 minuti Appuntamento con la storia rinviato per il tennis del Belpaese che agli Australian Open ha visto svanire la prima semifinale tutta italiana in uno Slam solo a causa di una incredibile dose di sfortuna con Musetti costretto al ritiro avanti 2-0 contro Djokovic. Il tennista toscano nei primi due set del quarto di finale contro il campione serbo aveva letteralmente dominato la scena aggiudicandosi le partite con un netto 6-4, 6-3. Poi Musetti, che aveva già accusato un dolore all’inizio del secondo set, ha visto acuirsi il fastidio all’adduttore ed ha dovuto esporre bandiera bianca lasciando via libera alla semifinale a Djokovic. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Australian Open, sfuma la semifinale tutta italiana: Sinner non delude, Musetti sfortunato

Approfondimenti su Australian Open

Lorenzo Musetti si ritira nei quarti di finale degli Australian Open.

Lorenzo Musetti si ritira contro Novak Djokovic nei quarti di finale degli Australian Open 2026.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: Sabalenka batte la n° 702 al mondo, ma niente remake con Raducanu. Gauff domina; Australian Open 2026: il torneo più fluo di sempre tra tennis e fashion; Aus Open Junior: Ciurnelli si ferma ad un passo dal main draw; Che cosa è successo a Lorenzo Musetti: la semifinale degli Australian Open sfuma sul più bello.

Che cosa è successo a Lorenzo Musetti: la semifinale degli Australian Open sfuma sul più belloL'azzurro, avanti 2-0 contro Djokovic, è stato costretto al ritiro nel terzo set ... msn.com

DIRETTA/ Musetti Djokovic (risultato finale 2-0, ritiro): epilogo amaro (Australian Open 2026, 28 gennaio)Diretta Musetti Djokovic Australian Open 2026, risultato finale 6-4 6-3 1-3 ritiro: due set dominati, poi Lorenzo si deve ritirare tra le lacrime. ilsussidiario.net

Sarà Djokovic-Sinner la semifinale Jannik manda ko Shelton vincendo 3 set (6-3,6-4,6-4) nei quarti di finale dell’Australian Open e conquista così un pass per la semifinale Saranno Alcaraz-Zverev e Djokovic-Sinner le semifinali #CorrieredelloSpor x.com

Lorenzo Musetti costretto ad arrendersi contro Novak Djokovic nei quarti di finale degli Australian Open facebook