Australian Open sfortuna Musetti | avanti 2-0 con Djokovic si ritira

Durante il match dei quarti di finale dell’Australian Open, Musetti era avanti 2-0 contro Djokovic quando all’improvviso si è dovuto ritirare. La partita si è interrotta, lasciando i tifosi increduli di fronte a una sconfitta inaspettata.

Roma, 28 gen. (askanews) – Che sfortuna. Non ci sono altre parole per descrivere quanto accaduto sulla Rod Laver Arena, nella mattinata italiana di mercoledì 28 gennaio, nel match valevole per i quarti di finale dell'Australian Open 2026. Lorenzo Musetti, avanti 2-0 contro Novak Djokovic dopo due set praticamente perfetti (6-4, 6-3), è stato costretto ad alzare bandiera bianca nel corso del terzo parziale (3-1 Djokovic) per un problema fisico accusato qualche minuto prima e che lo aveva spinto a chiamare medical timeout. Tra secondo e terzo set Novak Djokovic chiede il fisioterapista, ma al rientro in campo è proprio lui a piazzare il break, con Lorenzo Musetti che sullo 0-40 addirittura lascia andare il punto.

