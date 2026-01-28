Alle 11 di questa mattina, questo primo turno tra Musetti e Djokovic ha preso subito una piega complicata per il giovane italiano. Dopo pochi minuti, il serbo ha ottenuto un break che ha messo in salita la partita per Musetti, che ora deve rincorrere. La sfida tra il tennista italiano e il numero uno del mondo si preannuncia più combattuta del previsto.

Inizia male invece il match al servizio di Lorenzo Musetti, che subisce subito il break. Un doppio fallo, un errore di diritto e una risposta aggressiva portano subito Djokovic sullo 0-40. Musetti annulla le prime due palle break, ma non la terza. Subito vantaggio per il serbo. I due stanno svolgendo il classico riscaldamento prima dell’inizio del match. Lorenzo Musetti e Novak Djokovic fanno il loro ingresso in campo: applausi per entrambi da parte del pubblico di Melbourne. Non partirà con i favori del pronostico invece Lorenzo Musetti contro Novak Djokovic. Per più motivi. In primis perché – nonostante l’età avanzi – il serbo ha vinto per ben 10 volte in carriera gli Australian Open. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Australian Open, Musetti sfida l’eterno Djokovic: subito break del serbo | Diretta

Questa mattina si è acceso il primo grande match degli Australian Open.

Segui in tempo reale l'incontro tra Maestrelli e Djokovic agli Australian Open 2026, con aggiornamenti sul punteggio e le principali azioni.

