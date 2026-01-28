Questa mattina si è acceso il primo grande match degli Australian Open. Musetti ha affrontato Djokovic in una sfida che promette spettacolo. Il tennista italiano ha iniziato forte, ma il serbo, vincitore di numerosi titoli, ha risposto col suo solito ritmo. La partita è iniziata da pochi minuti e già si prevedono scambi intensi. I tifosi sono in attesa di vedere come si svilupperà questa sfida tra un giovane promettente e il veterano.

I due stanno svolgendo il classico riscaldamento prima dell’inizio del match. Lorenzo Musetti e Novak Djokovic fanno il loro ingresso in campo: applausi per entrambi da parte del pubblico di Melbourne. Non partirà con i favori del pronostico invece Lorenzo Musetti contro Novak Djokovic. Per più motivi. In primis perché – nonostante l’età avanzi – il serbo ha vinto per ben 10 volte in carriera gli Australian Open. In secondo luogo perché arriva freschissimo e riposato al match, avendo speso pochissimo nei primi tre turni e non essendo sceso in campo agli ottavi per il ritiro di Jakub Mensik. E l’ultimo motivo – non il meno importante – riguarda i precedenti: dieci sfide, nove vittorie di Djokovic, solo una di Musetti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Australian Open, Musetti sfida l’eterno Djokovic: comincia il match | Diretta

Approfondimenti su Australian Open

Alle 04:30 italiane, sul campo centrale dell’Australian Open, si giocherà il primo match tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic.

Segui in tempo reale l'incontro tra Musetti e Fritz agli Australian Open 2026, con il risultato di 6-2, 7-5, 6-4.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: Lorenzo Musetti sfida Novak Djokovic all'Australian Open 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Musetti dà lezioni di tennis e domina Fritz: Qui con una mentalità diversa; Australian Open 2026: questa notte in campo Musetti e poi tocca a Sinner; Australian Open, i risultati in diretta. Musetti domina contro Fritz e vola ai quarti.

Musetti-Djokovic oggi, la diretta: i quarti di finale degli Australian Open. Orario e dove vederli in tv. Il via non prima delle 5:30Appuntamento con la storia. Lorenzo Musetti e Novak Djokovic sono pronti a scendere in campo a Melbourne negli quarti di finale degli Australian Open e il match, per ... ilmessaggero.it

LIVE Musetti-Djokovic: dalle 4.30 in palio la semifinale degli Australian OpenImpietosi gli scontri diretti: 9-1 per il serbo. L'unica vittoria di Musetti è datata 2023 quando il toscano vinse con il punteggio di 4-6 7-5 6-4 agli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo ... gazzetta.it

Musetti-Djokovic: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming gli Australian Open in tempo reale - facebook.com facebook

LIVE Australian Open: nella notte Zverev-Tien. Alcaraz contro De Minaur alle 10.30 x.com