Australian Open | Musetti out per infortunio Sinner-Shelton 3-0 sfiderà Djokovic in semifinale

AGI - Lorenzo Musetti si ritira per un infortunio nei quarti degli Australian Open. Dopo aver vinto i primi due set 6-4 6-3 contro Novak Djokovic, l'azzurro si è fermato per un problema alla coscia che ha richiesto l'intervento del fisioterapista. Musetti, visibilmente limitato nei movimenti, è tornato a giocare, ma ha scelto di ritirarsi poco dopo, sotto 3-1 nel terzo. In semifinale Djokovic troverà Jannik Sinner che ha sconfitto in tre set (6-3 6-4 6-4) l'americano Ben Shelton. Sinner aveva incontrato Shelton già 8 volte, vincendo in 7 occasioni, tra cui tre slam (due Wimbledon e un Australian Open), senza perdere un set. 🔗 Leggi su Agi.it

