Lorenzo Musetti si è dovuto ritirare durante la partita contro Novak Djokovic agli Australian Open. Dopo aver vinto i primi due set, il tennista italiano ha dovuto abbandonare il campo a causa di un infortunio, lasciando strada al serbo che ora si prepara a sfidare Sinner in semifinale.

Sfiderà proprio Djokovic. Lorenzo Musetti, avanti due set a zero si è arreso all’infortunio più che al suo avversario Novak Djokovic. Ai quarti di finale si interrompe così il sogno del caratino amareggiato e sconsolato nelle dichiarazioni post match. “Ho iniziato a sentire un fastidio a inizio secondo set, ho sentito che c’era qualcosa di strano nella gamba destra e ho continuato perché stavo giocando davvero molto molto bene. Ma il dolore aumentava e il problema non se ne andava. Alla fine, quando ho preso il medical time-out, sono rimasto seduto tre minuti e quando ho ricominciato ho sentito che il livello del dolore continuava ad aumentare; quindi, non c’è molto altro da dire”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Australian Open, Musetti costretto al ritiro. Sinner in semifinale

Approfondimenti su Australian Open

Lorenzo Musetti si ritira nei quarti di finale degli Australian Open.

Oggi l’Australian Open perde Musetti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

OPEN D'AUSTRALIE 2026 - DRAMATIQUE ! Tout proche de la demie, Musetti ABANDONNE face à Djokovic

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: Australian Open, Sinner in campo. Dramma Musetti, costretto al ritiro con Djokovic; Australian Open, Musetti non brilla ma avanza: Collignon parte forte, poi è costretto al ritiro; Australian Open, Musetti si ritira. Sinner-Shelton: Jannik avanti 2-0; Musetti si ritira contro Djokovic: cos'è successo agli Australian Open 2026.

Musetti costretto al ritiro contro Djokovic agli Australian OpenIl talento italiano avanti di due set si ferma per un problema muscolare; Sinner attende in semifinale il vincitore della sfida Djokovic-Shelton ... altarimini.it

Musetti, che sfortuna: costretto al ritiro dopo aver vinto due set contro DjokovicUna sfortuna incredibile. Lorenzo Musetti è costretto a ritirarsi per infortunio ai quarti di finale degli Australian Open nella sfida contro Novak Djokovic. E lo fa dopo aver vinto i primi due set 6- ... msn.com

AUSTRALIANOPEN | Sinner batte Shelton, é in semifinale contro Djokovic. #ANSA facebook

MUSETTI: “CONOSCO ABBASTANZA BENE IL MIO CORPO E SONO PIUTTOSTO SICURO CHE SIA UNO STRAPPO” Musetti stava incantando l’Australian Open. Poi, improvvisamente, la speranza si è trasformata in un’amara delusione. L’infortunio musc x.com