Australian Open Musetti costretto al ritiro Sinner in semifinale
Lorenzo Musetti si è dovuto ritirare durante la partita contro Novak Djokovic agli Australian Open. Dopo aver vinto i primi due set, il tennista italiano ha dovuto abbandonare il campo a causa di un infortunio, lasciando strada al serbo che ora si prepara a sfidare Sinner in semifinale.
Sfiderà proprio Djokovic. Lorenzo Musetti, avanti due set a zero si è arreso all’infortunio più che al suo avversario Novak Djokovic. Ai quarti di finale si interrompe così il sogno del caratino amareggiato e sconsolato nelle dichiarazioni post match. “Ho iniziato a sentire un fastidio a inizio secondo set, ho sentito che c’era qualcosa di strano nella gamba destra e ho continuato perché stavo giocando davvero molto molto bene. Ma il dolore aumentava e il problema non se ne andava. Alla fine, quando ho preso il medical time-out, sono rimasto seduto tre minuti e quando ho ricominciato ho sentito che il livello del dolore continuava ad aumentare; quindi, non c’è molto altro da dire”. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Approfondimenti su Australian Open
Musetti costretto al ritiro all’Australian Open, Djokovic: “E’ stato sfortunato, meritava lui la semifinale”
Lorenzo Musetti si ritira nei quarti di finale degli Australian Open.
Australian Open, Musetti costretto al ritiro per un infortunio: tra poco Sinner e Shelton in campo
Oggi l’Australian Open perde Musetti.
OPEN D'AUSTRALIE 2026 - DRAMATIQUE ! Tout proche de la demie, Musetti ABANDONNE face à Djokovic
Ultime notizie su Australian Open
Argomenti discussi: Australian Open, Sinner in campo. Dramma Musetti, costretto al ritiro con Djokovic; Australian Open, Musetti non brilla ma avanza: Collignon parte forte, poi è costretto al ritiro; Australian Open, Musetti si ritira. Sinner-Shelton: Jannik avanti 2-0; Musetti si ritira contro Djokovic: cos'è successo agli Australian Open 2026.
Musetti costretto al ritiro contro Djokovic agli Australian OpenIl talento italiano avanti di due set si ferma per un problema muscolare; Sinner attende in semifinale il vincitore della sfida Djokovic-Shelton ... altarimini.it
Musetti, che sfortuna: costretto al ritiro dopo aver vinto due set contro DjokovicUna sfortuna incredibile. Lorenzo Musetti è costretto a ritirarsi per infortunio ai quarti di finale degli Australian Open nella sfida contro Novak Djokovic. E lo fa dopo aver vinto i primi due set 6- ... msn.com
AUSTRALIANOPEN | Sinner batte Shelton, é in semifinale contro Djokovic. #ANSA facebook
MUSETTI: “CONOSCO ABBASTANZA BENE IL MIO CORPO E SONO PIUTTOSTO SICURO CHE SIA UNO STRAPPO” Musetti stava incantando l’Australian Open. Poi, improvvisamente, la speranza si è trasformata in un’amara delusione. L’infortunio musc x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.