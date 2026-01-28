Australian Open Musetti avanza di due set contro Djokovic poi si ritira

Lorenzo Musetti aveva fatto sperare in una grande impresa contro Novak Djokovic agli Australian Open. Dopo aver vinto i primi due set, il giovane italiano ha dovuto però fermarsi e ritirarsi all’inizio del terzo, lasciando strada al serbo che ora vola in semifinale. La partita sembrava equilibrata, ma un problema fisico ha fermato Musetti, che ha dovuto abbandonare il campo.

Lorenzo Musetti si ritira all'inizio del terzo set e Novak Djokovic vola in semifinale agli Australian Open. È questo il colpo di scena che chiude il quarto di finale sulla Rod Laver Arena, quando l'azzurro era avanti di due set, 6-4 6-3, dopo aver giocato una delle sue partite più solide contro il serbo. Musetti aveva preso il controllo del match fin dall'avvio, sfruttando gli errori di Djokovic e imponendo il suo ritmo negli scambi. Però, all'inizio del terzo parziale, qualcosa si spezza. Sul punteggio di 1-2, l'azzurro chiede il medical time-out per un problema muscolare alla coscia destra, forse lo stesso problema all'adduttore che gli aveva dato fastidio a Hong Kong.

