Australian Open | Musetti avanti due set si ritira in semifinale va Djokovic

Lorenzo Musetti era vicino a conquistare la semifinale degli Australian Open, ma si è dovuto arrendere. Dopo aver vinto i primi due set contro Novak Djokovic, l’italiano ha deciso di ritirarsi nel terzo, a causa di un problema muscolare alla coscia destra. La partita si è interrotta con il serbo in vantaggio e in attesa di sfidare il prossimo avversario.

Quarto di finale Degli Australian Open sfortunato per Lorenzo Musetti: l’azzurro avanti di due set su Novak Djokovic (6-4 6-3 1-3) si è ritirato per un problema muscolare alla coscia destra. In semifinale va dunque il serbo; per Musetti sarebbe stata invece la prima semifinale a Melbourne. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Australian Open: Musetti avanti due set si ritira, in semifinale va Djokovic Approfondimenti su Australian Open Australian Open choc per Musetti: si ritira avanti 2-0, Djokovic in semifinale Lorenzo Musetti si ritira dagli Australian Open a metà partita. Australian Open, Musetti si ritira: Djokovic in semifinale Lorenzo Musetti si ritira agli Australian Open durante il quarto di finale contro Novak Djokovic. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Australian Open Argomenti discussi: Australian Open 2026, Musetti costretto al ritiro per infortunio mentre era sul 2-0 contro Djokovic; Musetti si ritira avanti 2-0: Nole in semifinale; Musetti avanti due set si ritira, in semifinale va Djokovic; Australian Open: Sinner in campo un’ora, poi Gaston si ritira. Avanti anche Musetti, Sonego e Darderi. Musetti infortunato, l'azzurro si ritira (avanti di 2 set) e perde contro Djokovic. Lorenzo saluta gli Australian OpenAppuntamento con la storia. Lorenzo Musetti e Novak Djokovic sono pronti a scendere in campo a Melbourne negli quarti di finale degli Australian Open e il match, per ... ilgazzettino.it Australian Open: Musetti avanti di due set si ritra, in semifinale va DjokovicQuarto di finale Degli Australian Open sfortunato per Lorenzo Musetti: l'azzurro avanti di due set su Novak Djokovic (6-4 6-3 1-3) si e' ritirato per un problema muscolare alla coscia destra. (ANSA) ... ansa.it Australian Open, problemi per Musetti che chiama il fisioterapista - facebook.com facebook LIVE Australian Open: nella notte Zverev-Tien. Alcaraz contro De Minaur alle 10.30 x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.