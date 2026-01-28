Australian Open ecco Sinner versione… autista

Jannik Sinner si presenta agli Australian Open 2026 in una veste inedita: quella di autista. Oggi, mercoledì 28 gennaio, il tennista azzurro si prepara a sfidare Ben Shelton nei quarti di finale dello Slam che apre la stagione. La sua attenzione non è solo sui colpi in campo, ma anche sulla guida, mentre si concentra per questa partita importante.

(Adnkronos) – Jannik Sinner versione autista agli Australian Open 2026. Il tennista azzurro, che oggi, mercoledì 28 gennaio, sfiderà Ben Shelton nei quarti di finale dello Slam che apre la stagione. Appena arrivato alla Rod Laver Arena, Sinner si è mostrato rilassato e sorridente, divertendosi a modo suo. Il numero due del mondo ha raggiunto il parcheggio dei caddy, che trasportano i giocatori in giro per i campi di Melbourne, insieme al supercoach Darren Cahill e ha insistito per guidare. Sinner si è quindi sistemato al volante e dopo una rapida manovra ha caricato il resto del team, compreso l'allenatore Simone Vagnozzi e il preparatore atletico Umberto Ferrara, che si sono accomodati nei sedili posteriori.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Australian Open

Gli Australian Open 2024 sono iniziati, con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz tra i favoriti principali.

Jannik Sinner torna in campo agli Australian Open, uno dei principali tornei del circuito Slam.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Australian Open 2026, seguire Sinner diventa un’impresa: ecco perché

Ultime notizie su Australian Open

Argomenti discussi: Sinner vince contro Darderi agli Australian Open e vola ai quarti: ecco quando e contro chi giocherà; Jannik Sinner, il rovescio è una sentenza: ecco il primo break della partita contro Duckworth; Sinner-Shelton, Musetti-Djokovic. Ecco quando giocano i due azzurri; Come vedere gli Australian Open (e il tennis) in tv: Eurosport, Sky e Dazn ecco cosa è cambiato, come abbonarsi e quanto costa.

Quando gioca Jannik Sinner e dove vederlo? Ecco la sua prossima partita all’Australian Open 2026Jannik Sinner infiamma Melbourne e fa crescere l’attesa: l’Australian Open entra nel vivo e tutti non vedono l’ora di rivederlo in campo nei quarti di ... funweek.it

Sinner piega Darderi in tre set e vola ai quarti dell’Australian Open: ecco chi sfideràIl numero due al mondo, vincitore delle ultime due edizioni, affronta il connazionale, grande rivelazione del torneo: in palio il pass per i quarti contro uno tra Shelton e Ruud ... tuttosport.com

Musetti-Djokovic: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming gli Australian Open in tempo reale - facebook.com facebook

LIVE Australian Open: nella notte Zverev-Tien. Alcaraz contro De Minaur alle 10.30 x.com