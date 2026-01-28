Australian Open Djokovic applaude Musetti dopo ritiro | Io fortunato avrebbe vinto lui

Djokovic applaude Musetti durante i quarti di finale degli Australian Open, quando il tennista italiano ha dovuto abbandonare il campo per un infortunio. Djokovic ha riconosciuto la bravura di Musetti e si è detto fortunato, convinto che senza l’infortunio avrebbe vinto lui. Il pubblico ha assistito a un gesto di rispetto tra i due, mentre Musetti lascia Melbourne con un ritiro amaro, ma con il sorriso di chi ha dimostrato il suo talento.

(Adnkronos) – Novak Djokovic applaude Lorenzo Musetti agli Australian Open 2026. Oggi, mercoledì 28 gennaio, il tennista azzurro è stato costretto al ritiro durante il match contro il serbo, valido per i quarti di finale dello Slam di Melbourne, a causa di un infortunio patito durante il terzo set, dopo aver vinto i primi due parziali 6-4, 6-3. “Non so cosa dire”, ha detto Djokovic nell’intervista post-partita. “Musetti era il giocatore migliore in campo, ero decisamente pronto ad andare a casa. E’ stato sfortunatissimo, avrebbe dovuto vincere lui oggi. Sono in semifinale, ma non dovevo vincere”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Australian Open, Djokovic applaude Musetti dopo ritiro: “Io fortunato, avrebbe vinto lui” Approfondimenti su Australian Open Australian open: Musetti domina due set con Djokovic, poi infortunio e ritiro. Nole in semifinale Nel match degli Australian Open, Musetti aveva iniziato bene, vincendo i primi due set contro Djokovic. Musetti-Djokovic, Australian Open: contro break di Nole nel secondo set, Lorenzo ha vinto il primo | Live 6-4, 1-1 Lorenzo Musetti ha iniziato bene il suo match contro Novak Djokovic agli Australian Open. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Australian Open Argomenti discussi: Avrebbe vinto lui, Djokovic applaude Musetti dopo ritiro agli Australian Open 2026; Maestrelli delizioso con la smorzata, Djokovic lo applaude: rivivi il punto; Applausi a Maestrelli, perde con Djokovic che però si congratula. Non volevo uscire...; Djokovic rivela: Abbraccio ogni giorno un fico brasiliano nei giardini di Melbourne, mi dà energia. Australian Open, Djokovic applaude Musetti dopo ritiro: Io fortunato, avrebbe vinto luiNovak Djokovic applaude Lorenzo Musetti agli Australian Open 2026. Oggi, mercoledì 28 gennaio, il tennista azzurro è stato costretto al ritiro durante il match contro il serbo, valido per i quarti di ... adnkronos.com Djokovic concede il punto, Musetti vince il set: fair play del serbo agli Australian OpenFair play di Novak Djokovic agli Australian Open 2026. Durante la sfida di oggi, mercoledì 28 gennaio, contro Lorenzo Musetti, valida per i quarti di finale dello Slam di Melbourne, il tennista serbo ... adnkronos.com Australian Open: clamorosa beffa per Lorenzo Musetti - facebook.com facebook Pensate di svegliarvi ogni giorno con il rovescio di Musetti: con gli Australian Open si può #EurosportTENNIS #AusOpen #AO2026 x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.