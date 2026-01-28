Australian Open amaro Pistola esce subito di scena

Questa mattina all’Australian Open, l’evento si è concluso in modo amaro per Ilary, che ha dovuto lasciare il torneo subito dopo l’inizio. La giocatrice italiana ha abbandonato il campo senza riuscire a portare avanti la sua sfida, lasciando spazio a delusione e rammarico. Tuttavia, il 2026 è appena iniziato e Ilary non si dà per vinta: ci saranno altre occasioni per mostrare il suo talento e crescere nel circuito internazionale.

Peccato Ilary, ma ci saranno altre occasioni in un 2026 che è soltanto agli inizi e sarà occasione di crescita per una delle promesse più valide del tennis italiano. C’era grande attesa tra gli appassionati marchigiani per il debutto di Ilary Pistola agli Australian Open, la versione Junior della storica prova del Grande Slam, una delle quattro che fanno la storia del tennis mondiale, torneo che tra i senior vede proprio in questi giorni in gara tra gli altri Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti. Ilary Pistola era nel tabellone principale della prova australiana, ma non è riuscita a farsi strada arrendendosi al primo turno contro una tennista peggio classificata nel ranking mondiale giovanile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Australian Open amaro. Pistola esce subito di scena Approfondimenti su Australian Open Elisabetta Cocciaretto esce di scena al primo turno degli Australian Open: Grabher si impone in tre set Elisabetta Cocciaretto si è fermata al primo turno degli Australian Open 2026, sconfitta in tre set da Julia Grabher. LIVE Skicross, Arosa 2025 in DIRETTA: subito colpo di scena amaro per l’Italia Segui in tempo reale le emozioni dello Skicross ad Arosa 2025, con aggiornamenti sui sedicesimi di finale maschili e l'impegno di Simone Deromedis negli ottavi. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Australian Open Argomenti discussi: Australian Open amaro. Pistola esce subito di scena; Australian Open junior Il talento del Tc fa festa. Australian Open: clamorosa beffa per Lorenzo Musetti - facebook.com facebook Pensate di svegliarvi ogni giorno con il rovescio di Musetti: con gli Australian Open si può #EurosportTENNIS #AusOpen #AO2026 x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.