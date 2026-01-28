Questa mattina alla Rod Laver Arena si tiene l’ultimo quarto di finale degli Australian Open 2026. Jannik Sinner affronta Ben Shelton in una partita decisiva per conquistare un posto in semifinale. La sfida si annuncia combattuta, con i due tennisti pronti a darsi battaglia sotto gli occhi di un pubblico ormai in fermento.

Si gioca oggi, 28 gennaio 2026, alla Rod Laver Arena per l’ultimo quarto di finale degli Australian Open. Ad affrontarsi sono il numero 2 del ranking mondiale, Jannik Sinner, e l’americano numero 8 del seeding Ben Shelton. Il vincente affronterà Djokovic in semifinale. Il campione serbo ha vinto infatti il match contro l’altro azzurro in corsa, Lorenzo Musetti, costretto a ritirarsi dopo essersi imposto nei primi due set. La diretta del match Sinner-Shelton Inizio diretta: 280126 08:45 Fine diretta: 280126 12:00 08:44 280126 Jannik in cerca della sesta semifinale consecutiva Vincendo, Sinner raggiungerebbe la sua sesta semifinale consecutiva in uno Slam, diventando il quinto giocatore dell’era Open a raggiungere una serie di 6 semifinali consecutive in singolare maschile dello Slam. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Australian Open 2026, Sinner contro Shelton per un posto in semifinale

