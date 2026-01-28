Le semifinali femminili agli Australian Open 2026 si sono concluse senza sconfitte per le quattro giocatrici rimaste in gara. Sabalenka, Svitolina, Pegula e Rybakina non hanno perso nemmeno un set, confermando la loro forza e determinazione. È la quinta volta nella storia degli Slam in Era Open che tutte e quattro arrivano in semifinale senza aver ceduto un parziale. Ora, le due sfide di venerdì promettono spettacolo e battaglie all’ultimo punto.

Quattro giocatrici e un punto comune: nessun set perso. Le semifinali degli Australian Open 2026, in campo femminile, segnano la quinta volta negli Slam in Era Open in cui le candidate al titolo non hanno ceduto alcun parziale nella loro corsa. Solo una volta era capitato in Australia, nel 1970 (e si giocava a Sydney); era successo anche agli US Open 1976 e 1980 e al Roland Garros 1995. Si comincerà alle 9:30 italiane con Aryna Sabalenka contro Elina Svitolina. La bielorussa, numero 1 del mondo, dal 2023 compreso in avanti ha perso a Melbourne solo un match (la finale del 2025 contro Madison Keys) e quattro set complessivi, il che fa capire come le condizioni della Rod Laver Arena e dintorni la trovino su un particolare livello di agio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Australian Open 2026: Sabalenka-Svitolina e Pegula-Rybakina, di semifinali e di storie

Approfondimenti su Australian Open 2026

Dopo aver visto Aryna Sabalenka e Elina Svitolina sfidarsi, Jessica Pegula e Elena Rybakina sono pronte a scendere in campo per le semifinali degli Australian Open.

Questa mattina alle 09:30 italiane, Aryna Sabalenka e Elina Svitolina scendono in campo per la prima semifinale degli Australian Open 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Australian Open 2026

Argomenti discussi: Sabalenka regina dei tiebreak, Djokovic si arrabbia sui social; Australian Open, Alcaraz ok. Sinner, Musetti e Darderi: ottavi lunedì; Australian Open 2026, l’incredibile accusa dell’ucraina Oliynykova: Medvedev e Sabalenka persone pericolose. Il motivo; Australian Open 2026: Alcaraz, Sabalenka e il caldo bestiale aprono i quarti a Melbourne.

Australian Open: a che ora si giocano domani le semifinali donneA Melbourne Sabalenka-Svitolina e Rybakina-Swiatek nella serata australiana e al mattino in Italia. Ecco tutti gli orari ... gazzetta.it

Australian Open 2026: Alcaraz, Sabalenka e il caldo bestiale aprono i quarti a MelbourneCi siamo: comincia la fase decisiva degli Australian Open 2026. I quarti di finale sono prossimi a prendere il via in quel di Melbourne Park, là dove il ... oasport.it

Il quarto di finale degli Australian Open 2026 tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic resterà nella memoria per il dramma sportivo e l’incredibile fair play andato in scena sulla Rod Laver Arena. In un match che l’azzurro stava dominando, un infortunio improvvis - facebook.com facebook

MUSETTI: “CONOSCO ABBASTANZA BENE IL MIO CORPO E SONO PIUTTOSTO SICURO CHE SIA UNO STRAPPO” Musetti stava incantando l’Australian Open. Poi, improvvisamente, la speranza si è trasformata in un’amara delusione. L’infortunio musc x.com