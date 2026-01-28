Australian Open 2026 Musetti si ritira | Non capisco come sia arrivato l’infortunio sono arrabbiato

L’azzurro Lorenzo Musetti si ritira dall’Australian Open 2026. Dopo aver tentato di continuare a giocare, il tennista italiano ha deciso di fermarsi a causa di un infortunio che non riesce a capire. “E’ una delusione durissima”, ha detto, mostrando tutta la sua frustrazione. Musetti ha lasciato il campo senza nascondere l’amarezza, lasciando i tifosi e gli appassionati di tennis senza parole.

Melbourne, 28 gennaio 2026 – “E’ una delusione durissima. Ho provato ad andare avanti, non ce l’ho fatta. Stavo giocando uno dei miei migliori match”. Tutta l’amarezza di Lorenzo Musetti agli Australian Open 2026. Oggi, mercoledì 28 gennaio, il tennista azzurro è stato costretto al ritiro durante il terzo set della sfida contro Novak Djokovic, valida per i quarti di finale dello Slam di Melbourne, dopo aver vinto i primi due parziali 6-4, 6-3. Il serbo è quindi volato in semifinale, dove attende il vincente della sfida tra Jannik Sinner e Ben Shelton. “Forse ho giocato una delle migliori partite mai disputate in carriera, stavo mettendo in difficoltà a livello di gioco il tennista che ha vinto di più nella storia.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Australian Open 2026

Lorenzo Musetti si ritira agli Australian Open dopo aver vinto i primi due set contro Novak Djokovic.

Lorenzo Musetti si ritira dagli Australian Open nei quarti di finale contro Novak Djokovic.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Australian Open 2026

Argomenti discussi: Australian Open 2026, gli italiani in campo: il programma del 26 gennaio · Tennis ATP e WTA; Musetti ai quarti degli Australian Open 2026: Fritz battuto in tre set; Musetti si ritira in lacrime dopo due set divini con Djokovic: gli highlights; Musetti si ritira contro Djokovic: cos'è successo agli Australian Open 2026.

Australian Open 2026, Musetti domina Djokovic (2 set a 0) ma si ritira: 'Ho provato a continuare ma il dolore stava aumentando'Djokovic, 'Musetti il migliore in campo, ero pronto ad andare a casa'. Nole vola in semifinale all'Australian Open ... affaritaliani.it

Australian Open, Djokovic applaude Musetti dopo ritiro: Io fortunato, avrebbe vinto luiNovak Djokovic applaude Lorenzo Musetti agli Australian Open 2026. Oggi, mercoledì 28 gennaio, il tennista azzurro è stato costretto al ritiro durante il match contro il serbo, valido per i quarti di ... adnkronos.com

NOOOOO LORENZOOOOO! Avanti di due set e un game, l'azzurro si fa male alla coscia destra, chiede un medical time-out e dopo pochi giochi è costretto al ritiro: Djokovic avanza in semifinale agli Australian Open. Incredibile, incredibile. - facebook.com facebook

#Sinner-Shelton diretta Australian Open: segui i quarti in diretta. Tennis oggi live x.com