Melbourne si prepara a un’edizione che promette emozioni forti. Jannik Sinner si conferma come uno dei più costanti, dimostrando di saper tenere alta la barra anche nelle sfide più complicate. Musetti invece fatica a trovare il ritmo e sembra avere qualche problema in più del previsto. Djokovic, invece, sembra aver fatto un accordo speciale con il destino, pronto a giocare le sue carte fino in fondo. La città, come sempre, mette in mostra chi ha davvero le carte in regola per conquistare il titolo.

Melbourne non è solo un torneo: è uno specchio. Riflette il livello reale dei giocatori, ma soprattutto svela ciò che conta davvero quando la posta si alza. Gli Australian Open 2026, per l’Italia del tennis, lasciano un’eredità chiara e anche scomoda: Sinner è una certezza, Musetti è un talento enorme ma c’è un problema, Djokovic resta Djokovic, anche quando sembra non esserlo più. Jannik Sinner non impressiona più per come vince, ma per quanto poco lascia agli altri. Contro Shelton non c’è stata suspense, né bisogno di accelerazioni spettacolari: c’è stata gestione, controllo, una sensazione di superiorità che ormai non è più episodica ma strutturale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Australian Open 2026, Jannik Sinner è “Sua consistenza”, Musetti c’è un problema e Djokovic ha un fatto un patto col diavolo…

Approfondimenti su Australian Open 2026

Jannik Sinner continua a sorprendere all'Australian Open 2026.

Gli Australian Open 2026 hanno ufficialmente annunciato i tabelloni di singolare maschile.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Australian Open 2026

Argomenti discussi: Jannik Sinner - Luciano Darderi all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la partita · Tennis ATP; Sinner agli Australian Open 2026, sparring mancino in allenamento. E incrocia Shelton. VIDEO; Sinner deluxe, è ai quarti! Darderi si arrende nel derby azzurro; Jannik Sinner arriva in giallo e verde agli Australian Open e il suo look diventa subito virale, dalla polo alle scarpe nuove di zecca.

Australian Open 2026, Jannik Sinner è Sua consistenza, Musetti c’è un problema e Djokovic ha un fatto un patto col diavolo…Melbourne non è solo un torneo: è uno specchio. Riflette il livello reale dei giocatori, ma soprattutto svela ciò che conta davvero quando la posta si alza. Gli Australian Open 2026, per l’Italia del ... oasport.it

Jannik Sinner - Novak Djokovic all'Australian Open 2026: programma, orario e dove vedere la semifinale · Tennis ATPTra Jannik Sinner e la terza finale consecutiva dell'Australian Open c'è il recordman di vittorie nello Slam di Melbourne, Novak Djokovic: scopri il programma della semifinale e dove vedere la partita ... olympics.com

#AustralianOpen, #Sinner in semifinale: #Shelton battuto. Adesso c'è #Djokovic #Tennis facebook

MUSETTI: “CONOSCO ABBASTANZA BENE IL MIO CORPO E SONO PIUTTOSTO SICURO CHE SIA UNO STRAPPO” Musetti stava incantando l’Australian Open. Poi, improvvisamente, la speranza si è trasformata in un’amara delusione. L’infortunio musc x.com