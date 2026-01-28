Aumenti di stipendio perché in Italia chi prende di meno paga più tasse?

In Italia, chi guadagna meno finisce per pagare più tasse quando riceve un piccolo aumento di stipendio. Per esempio, un aumento del 5% può far salire la tassazione in modo diverso tra le varie fasce di reddito. La differenza si nota soprattutto tra chi ha uno stipendio basso e chi invece guadagna di più. La questione divide molti lavoratori, che si chiedono se valga davvero la pena di aumentare di poco lo stipendio, sapendo che le tasse aumentano di conseguenza.

Quanto sono tassati davvero i nostri aumenti di stipendio? È la domanda che ogni lavoratore si pone nel momento in cui il contratto viene rinnovato. Il motivo è che tra lordo e netto, aliquote ordinarie, bonus che non concorrono alla formazione del reddito imponibile e detrazioni che invece riducono l’imposta da pagare, capire quanto ci rimarrà in tasca è tutt’altro che immediato.Che le imposte sugli aumenti siano elevate, e non solo quando i soldi in più comportano il passaggio a uno scaglione Irpef superiore, lo dimostra una misura contenuta nella Legge di Bilancio 2026. Per aumentare il netto in busta paga, il governo Meloni ha deciso di applicare un’aliquota agevolata del 5% agli aumenti salariali derivanti dai rinnovi contrattuali del settore privato sottoscritti tra il 2024 e il 2026, per i lavoratori con redditi fino a 33 mila euro lordi annui (qui). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

La legge di bilancio 2026 introduce una novità importante: riduzioni fiscali sugli aumenti di stipendio per lavoratori con salari fino a 35mila euro.

