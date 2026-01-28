Audizione di Curcio in Regione Pd | La ricostruzione entra in una fase più ordinata ed efficace

Questa mattina, in Regione, si è svolta l’audizione di Curcio, il capo della Protezione Civile, che ha aggiornato i rappresentanti delle istituzioni sulla ricostruzione dopo l’alluvione. Il Pd ha commentato dicendo che il lavoro sta diventando più ordinato ed efficace. La discussione prosegue tra i vari livelli di governo per accelerare gli interventi e migliorare le condizioni nelle zone colpite.

Lucchi e Valbonesi (Pd): "Trasparenza, dati condivisi e strumenti chiari: la ricostruzione entra in una fase più ordinata ed efficace grazie al lavoro congiunto tra Regione e struttura commissariale" Prosegue il lavoro di aggiornamento e confronto istituzionale sullo stato della ricostruzione post alluvione. Si è svolta oggi in Regione l'audizione del commissario straordinario alla ricostruzione, Fabrizio Curcio, affiancata dall'informativa della sottosegretaria, Manuela Rontini, con un focus sul quadro delle risorse disponibili, sugli strumenti operativi e sulle prospettive dei prossimi mesi. Nel corso dell'audizione, il commissario Curcio ha ricordato come l'ordinanza 61 abbia messo a disposizione 2 miliardi e 700 milioni di euro, risorse in larga parte già assegnate attraverso 39 ordinanze commissariali adottate nella fase precedente.

