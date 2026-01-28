Audizione di Curcio in Regione Pd | La ricostruzione entra in una fase più ordinata ed efficace

La Regione ha ascoltato oggi l’aggiornamento di Curcio sulla ricostruzione post alluvione. Le autorità confermano che il lavoro sta entrando in una fase più ordinata ed efficace. I rappresentanti del Pd hanno seguito con attenzione gli sviluppi e chiedono di accelerare i lavori per aiutare le comunità colpite. La ricostruzione continua, ma ora sembra più concreta e meno confusa rispetto ai mesi scorsi.

Lucchi e Valbonesi (Pd): "Trasparenza, dati condivisi e strumenti chiari: la ricostruzione entra in una fase più ordinata ed efficace grazie al lavoro congiunto tra Regione e struttura commissariale" Prosegue il lavoro di aggiornamento e confronto istituzionale sullo stato della ricostruzione post alluvione. Si è svolta oggi in Regione l'audizione del commissario straordinario alla ricostruzione, Fabrizio Curcio, affiancata dall'informativa della sottosegretaria, Manuela Rontini, con un focus sul quadro delle risorse disponibili, sugli strumenti operativi e sulle prospettive dei prossimi mesi. Nel corso dell'audizione, il commissario Curcio ha ricordato come l'ordinanza 61 abbia messo a disposizione 2 miliardi e 700 milioni di euro, risorse in larga parte già assegnate attraverso 39 ordinanze commissariali adottate nella fase precedente. Nel corso della Commissione, la Sottosegretaria Rontini ha fornito anche un aggiornamento sul bando paratie, che ha interessato migliaia di famiglie, confermando come nei territori colpiti dagli

