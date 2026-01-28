Attimi di grande paura Sono fortunata | la sindaca di Galeata coinvolta in un incidente

La sindaca di Galeata, Francesca Pondini, è stata coinvolta in un incidente sulla Bidentina tra Gualdo e Cusercoli. L’incidente, avvenuto il 13 gennaio, ha coinvolto tre auto e ha causato molta paura. La sindaca, che ha parlato di “attimi di grande paura” e di essere fortunata, è uscita illesa. La sua voce si è fatta sentire nelle ultime ore, mentre le autorità stanno facendo chiarezza sulle cause dello scontro.

Forlì, 28 gennaio 2026 – Il sindaco di Galeata Francesca Pondini è stata protagonista di un terribile incidente sulla Bidentina, tra il Gualdo e Cusercoli, il 13 gennaio scorso: uno scontro che ha coinvolto in tutto tre auto. Partiamo dal suo stato di salute. Come sta? "Sto meglio, anche se il percorso di recupero non è ancora del tutto concluso. Posso però dire di essere stata davvero fortunata: poteva andare molto peggio e ne sono pienamente consapevole. Voglio cogliere l'occasione per ringraziare di cuore i soccorritori, il personale sanitario e in particolare il reparto di Medicina d'Urgenza, per la professionalità, la tempestività e l'umanità dimostrate, oltre a tutti coloro che mi hanno fatto sentire la loro vicinanza in quei momenti difficili".

